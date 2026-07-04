In ottica Dumfries, il sito olandese Voetbal Primeur, parla dell'interesse concreto dei nerazzurri per il giocatore del club belga

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 20:01)

Anche in Olanda parlano del possibile approdo di Khalailiall'Inter. "La sua carriera all'UnionSaint-Gilloise sembra agli sgoccioli - scrive Voetbal Primeur - l'interesse per il giocatore è in forte crescita e il club nerazzurro ha fatto una prima concreta offerta che in Belgio definiscono da capogiro anche se non c'è ancora l'accordo tra i club".

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"I campioni d'Italia lo vedono come un potenziale successore del nostro connazionale Denzel Dumfries, in procinto di trasferirsi al Real Madrid", scrive il sito olandese specificando che l'offerta non ha ancora avvicinato la richiesta del club di Bruxelles che sarebbe disposto a collaborare al trasferimento solo se il valore totale dell'operazione raggiungesse i 30 milioni di euro. L'obiettivo è una cifra fissa di 25 milioni di euro, più bonus.

L'Inter sembra essere in vantaggio - spiega ancora il sito sportivo - perché il giocatore sarebbe propenso a trasferirsi a Milano e sarebbe l'opzione preferita rispetto al Napoli. Resta da vedere - conclude l'articolo - se i due club raggiungeranno un accordo nei prossimi giorni.

(Fonte: voetbalprimeur.nl)