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Intervenuto in collegamento con Radio Radio, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha ribadito come la trattativa Luis Henrique-Roma, secondo le sue fonti, sia attualmente bloccata.

Getty Images

"Luis Henrique-Roma è una situazione ferma perché ad oggi lui non apre alla Roma. Il problema non è tra club, perché tra Inter e Roma c'è una buona sintonia anche sui numeri: ma la verità è che la trattativa non è per niente vicina alla chiusura.

Non tutti sono convinti di Luis Henrique nella parte tecnica nella Roma: e lui non ha dato ancora apertura. Oggi è tutto tranne che in chiusura".