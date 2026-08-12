Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di mercato, hanno fatto il punto in entrata e in uscita in casa Inter: "Per Frattesi le parti sono ai documenti, stanno preparando la documentazione necessaria per arrivare alla chiusura. Domani sarà la giornata del viaggio di Frattesi, ci si aspetta che raggiunga Roma nelle prossime ore. E' un pacchetto da 15 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni piuttosto semplici. L'Inter si mantiene il 50% della futura vendita.

Per Spence è fatta: i documenti sono già stati approvati. L'Inter pagherà 30 milioni di euro più 1.5 di percentuale di solidarietà: ci sono dei bonus che possono portare il totale a 35. Aspettiamo visite e firma. Jones ha messo like all'Here We Go per Spence, non manca mai di far sentire la sua voglia di venire all'Inter: a gennaio ha scelto di restare perché il Liverpool non l'ha liberato ma da settimane spera nell'Inter. Aspettiamo che il club entri nel vivo col Liverpool, ma lato giocatore zero dubbi.

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Non risultano invece sostanziali novità su Luis Henrique: la situazione è ferma, il giocatore non ha ancora aperto alla Roma. Dal punto di vista economico l'accordo tra lui e il club giallorosso non c'è: ad oggi non è cambiato nulla. C'è buona sintonia tra club, l'Inter ascolta offerte ed è vero che la Roma lo apprezza, ma non risulta la valutazione totale da 30 milioni. Mancano ancora dei passi, situazione ferma".