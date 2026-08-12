Grande protagonista di queste ore è l'Inter sul mercato. Spence sta per approdare a Milano: trovato l'accordo con il Tottenham per 30 mln + 5 mln di bonus + 10% sulla futura rivendita in attesa di prendere probabilmente un secondo esterno, probabilmente più offensivo spiegano a Skysport.

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In uscita Frattesi che approderà alla Lazio (che sta anche cercando di prendere Icardi) un mln per il prestito 14 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo a condizioni legate alla posizione in classifica.

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Anche sul contratto dell'italiano c'è la percentuale sulla plusvalenza della futura rivendita, del 50%. Intesa di massima tra Roma e Inter per Luis Henrique: il club giallorosso ha fatto un'offerta e ha trovato un'intesa di massima con il club nerazzurro che ha comunicato al giocatore che lo considera sul mercato dato che è arrivata questa proposta e lui ha accettato anche perché giocherà in Champions. Si lavora per gli ultimi dettagli.

(Fonte: SS24)