L'Inter prepara un nuovo assalto per Curtis Jones: la cessione di Davide Frattesi, che verrà definita nelle prossime ore, darà il via libera

Marco Astori
WhatsApp Image 2026-08-12 at 11.31.42

GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter prepara un nuovo assalto per Curtis Jones: la cessione di Davide Frattesi, che verrà definita nelle prossime ore, darà il via libera al nuovo tentativo per l'inglese.

Curtis Jones

Come spiega Ben Jacobs di TeamTALK, presto il club nerazzurro presenterà una nuova proposta al Liverpool. L'operazione finora è stata condotta principalmente da intermediari ed è emersa una differenza nella valutazione del giocatore.

curtis jones (3)
Getty Images

Ma l'Inter, secondo il collega britannico, sarebbe pronta a pagare più di 35 milioni per prenderlo: sono giorni decisivi.

Jones

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti