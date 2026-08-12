L'Inter prepara un nuovo assalto per Curtis Jones: la cessione di Davide Frattesi, che verrà definita nelle prossime ore, darà il via libera
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L'Inter prepara un nuovo assalto per Curtis Jones: la cessione di Davide Frattesi, che verrà definita nelle prossime ore, darà il via libera al nuovo tentativo per l'inglese.
Come spiega Ben Jacobs di TeamTALK, presto il club nerazzurro presenterà una nuova proposta al Liverpool. L'operazione finora è stata condotta principalmente da intermediari ed è emersa una differenza nella valutazione del giocatore.
Ma l'Inter, secondo il collega britannico, sarebbe pronta a pagare più di 35 milioni per prenderlo: sono giorni decisivi.
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