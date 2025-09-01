Le lacune della squadra nerazzurra venute alla luce alla seconda di campionato dopo la sconfitta con l'Udinese

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 09:46)

"Nuova Inter, difetti antichi. Ovvero svarioni difensivi e occasioni da gol sprecate. Ne ha approfittato l’Udinese, che ha fatto il colpaccio a San Siro. Nel primo tempo ha capito come far male agli avversari, rimontando lo svantaggio. Mentre nella ripresa ha saputo costruire un vero e proprio muro, contro cui i nerazzurri sono andati ripetutamente a sbattere". Il Corriere dello Sport analizza così la sconfitta per due a uno dell'Inter contro l'Udinese. È arrivata dopo un cinque a zero con il Torino, ma quella sera era girato tutto per il verso giusto. Con l'Udinese si sono visti i difetti di una squadra che manca di figure che alla fine non sono state acquistate.

"La sensazione è che, comunque, là dietro manchi uno difensore di valore, un potenziale titolare – Solet dall’altra parte è stato eccellente – e che, in attacco, farebbe un gran comodo un elemento in grado di saltare l’uomo e di crearsi da solo l’occasione di battere a rete. Doveva essere Lookman, ma… ", sottolinea il giornale sportivo.

Chivu poteva forse intervenire prima, quando l'Udinese ha preso il sopravvento. "La sua inesperienza probabilmente ha contribuito. Non ha saputo governare spirito e atteggiamento dei suoi uomini e con una migliore gestione dei cambi poteva dare più sostanza agli assalti. La gara è girata dopo il rigore di Dumfries con l'olandese che ha fatto (il gol dell'uno a zero) e disfatto".

L'Udinese ci ha messo il fisico, l'Inter ha frenato. A centrocampo "Calhanoglu completamente schermato è finito fuori dal gioco, Sucic non si è mai acceso, solo Barella, a fatica, ha dato quale squillo. Così Atta ha fatto tutto da solo per il raddoppio. Anzi, ha approfittato dell’ennesimo errore di Bisseck (preferito a Pavard)... L'Inter è tornata ad aggredire solo dopo l’intervallo. Trovando anche il pari con una rasoiata di Dimarco, cancellata però per fuorigioco di Thuram. Chivu ha prima aggiunto Pio Esposito e, nel finale, anche Bonny, varando un 4-2-4 in stile Mourinho. Ma il problema ha continuato ad essere la costruzione di chiare e limpide occasioni", conclude il giornale.

(Fonte: Corriere dello Sport)