FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non un’opinione”

calciomercato

Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non un’opinione”

Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non un’opinione” - immagine 1
Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto ai follower sul mercato e senza troppi giri di parole: è chiuso senza altre cessioni
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Lo ha detto il presidente Marottaprima della sconfitta con l'Udinese chiaramente, ma i tifosi hanno visto l'Inter cadere nella seconda giornata di campionato e magari sperano che l'Inter ci ripensi e che possa arrivare alla fine un colpo di mercato last minute. Alle 20 di oggi chiude la sessione di calciomercato e la società nerazzurra ha già detto da giorni che senza una cessione in difesa non sarebbe arrivato nessuno. La conferma arriva anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non un’opinione”- immagine 2
Getty Images

Il giornalista che ha seguito da vicino la trattativa Lookman e ha costantemente aggiornato i tifosi fino al suo mancato arrivo, risponde ancora una volta ai suoi follower nerazzrri che chiedono un chiarimento o una speranza di mercato e scrive: "Per tutti gli interisti incazzati come bufali che mi stanno scrivendo: senza uscite nelle prossime ore la squadra rimane così. Questa non è un'opinione". 

 

Leggi anche
Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non...
Lookman, difficile sorpresa in extremis. Offerta Bayern molto inferiore all’Inter e il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA