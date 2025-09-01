Il direttore del Corriere dello Sport ha risposto ai follower sul mercato e senza troppi giri di parole: è chiuso senza altre cessioni

Lo ha detto il presidente Marottaprima della sconfitta con l'Udinese chiaramente, ma i tifosi hanno visto l'Inter cadere nella seconda giornata di campionato e magari sperano che l'Inter ci ripensi e che possa arrivare alla fine un colpo di mercato last minute. Alle 20 di oggi chiude la sessione di calciomercato e la società nerazzurra ha già detto da giorni che senza una cessione in difesa non sarebbe arrivato nessuno. La conferma arriva anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Il giornalista che ha seguito da vicino la trattativa Lookman e ha costantemente aggiornato i tifosi fino al suo mancato arrivo, risponde ancora una volta ai suoi follower nerazzrri che chiedono un chiarimento o una speranza di mercato e scrive: "Per tutti gli interisti incazzati come bufali che mi stanno scrivendo: senza uscite nelle prossime ore la squadra rimane così. Questa non è un'opinione".