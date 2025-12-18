FC Inter 1908
Moretto: “Inter, previsti nuovi dialoghi per il rinnovo di Carlos Augusto: le ultimissime”

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato di un possibile rinnovo di contratto di casa Inter
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato di un possibile rinnovo di contratto di casa Inter:

“Oggi parliamo di Carlos Augusto, che ha un contratto in scadenza nel 2028 con l’Inter. A settembre/ottobre vi avevo parlato di un possibile rinnovo: i dialoghi proseguono, non si è ancora arrivati al dunque, ma nel nuovo anno le parti ne parleranno ancora. È un argomento sull’agende nerazzurra”.

