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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Stones-Inter ipotesi che resiste. I dirigenti ci pensano e le parti hanno già…”
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Moretto: “Stones-Inter ipotesi che resiste. I dirigenti ci pensano e le parti hanno già…”
Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto
Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto in merito: "Il 4 luglio dissi come Stones fosse stato nuovamente proposto all'Inter: c'erano stati nuovi contatti per capire la possibilità di vederlo in nerazzurro, le parti hanno preso visione della fattibilità dell'operazione.
Stones da quello che risulta resta un nome in orbita Inter: è un nome valutato dalla dirigenza. L'Inter ora ha delle priorità: da capire come si evolverà la questione Khalaili, poi capiremo la questione difensore. Con Stones che teniamo come nome perché sta bazzicando nella testa dei dirigenti".
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