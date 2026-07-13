Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto

Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto in merito: "Il 4 luglio dissi come Stones fosse stato nuovamente proposto all'Inter: c'erano stati nuovi contatti per capire la possibilità di vederlo in nerazzurro, le parti hanno preso visione della fattibilità dell'operazione.