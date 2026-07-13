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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Stones-Inter ipotesi che resiste. I dirigenti ci pensano e le parti hanno già…”

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Moretto: “Stones-Inter ipotesi che resiste. I dirigenti ci pensano e le parti hanno già…”

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Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il nome di John Stones si sta facendo sempre più caldo per quanto riguarda la difesa dell'Inter. Ecco quanto riportato da Matteo Moretto in merito: "Il 4 luglio dissi come Stones fosse stato nuovamente proposto all'Inter: c'erano stati nuovi contatti per capire la possibilità di vederlo in nerazzurro, le parti hanno preso visione della fattibilità dell'operazione.

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Stones da quello che risulta resta un nome in orbita Inter: è un nome valutato dalla dirigenza. L'Inter ora ha delle priorità: da capire come si evolverà la questione Khalaili, poi capiremo la questione difensore. Con Stones che teniamo come nome perché sta bazzicando nella testa dei dirigenti".

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