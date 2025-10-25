Napoli-Inter, pronostico marcatori: Bonny a caccia di conferme ma l’intuizione è un’altra

La telenovela estiva è oramai alle spalle. Hakan Calhanoglu si è tuffato con rinnovata verve nella nuova stagione nerazzurra caricandosi l'Inter sulle spalle e riprendendo a marciare ai livelli che lo hanno fatto apprezzare non solo a tutta la tifoseria interista ma al palcoscenico globale del calcio. Il turco segna, sforna assist e impreziosisce ogni sua giocata con numeri che fanno ben sperare per la stagione che si sta delineando. Scopriamo le quote che vedono il turco andare a segno contro il Napoli. Per gli operatori di Lottomatica e Goldbet la rete di Calhanoglu in Napoli-Inter è quotata a 6.00. GLi operatori di Starvegas bancano questa possibilità a 4.90 mentre quelli di Marathonbet si posizionano su una quota di 5.20