Napoli-Inter, pronostico marcatori: Bonny a caccia di conferme ma l’intuizione è un’altra

Napoli-Inter, sfida valida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00
Dopo il doppio scivolone tra campionato e Champions League per il Napoli di Conte si prospetta un sabato delicatissimo con la sfida che vedrà arrivare al Diego Armando Maradona l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, dopo un avvio non proprio da incorniciare, hanno inanellato una serie di risultati utili con la striscia positiva che conta 7 vittorie consecutive nella ultime gare tra campionato e Champions. Antonio Conte dovrà fare a meno di Rasmus Højlund (oltre al lungo degente Lukaku) mentre per Chivu peserà e non poco l'assenza in attacco di Marcus Thuram

Napoli-Inter, Bonny marcatore

COMPARAZIONE QUOTE NAPOLI INTER BONNY MARCATORE
4.00
3.55
3.70
4.00
Pesa e non poco l'assenza in casa nerazzurra di Marcus Thuram ma Cristian Chivu ha pronto in casa l'antidoto alla mancanza del francese. Le buone prestazione di Pio Esposito di Ange Bonny si sono rivelate un toccasana per l'ambiente nerazzurro che dovrà fare a meno del giocatore che ha segnato con le sue reti questo avvio di stagione. Sarà con molta probabilità Bonny ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, scopriamo insieme le quote gol del francese per la sfida del Maradona. Secondo gli esperti di Goldbet e Lottomatica la possibile rete dell'attaccante francese è quotata a 4.00 mentre gli analisti di Marathonbet bancano questa possibilità a 3.70. Per i bookie di Stavegas invece la quota per la rete di Bonny in Napoli-Inter è di 3.55.

Napoli-Inter, marcatore Calhanoglu

COMPARAZIONE QUOTE NAPOLI INTER MARCATORE CALHANOGLU
6.00
4.90
5.20
6.00
La telenovela estiva è oramai alle spalle. Hakan Calhanoglu si è tuffato con rinnovata verve nella nuova stagione nerazzurra caricandosi l'Inter sulle spalle e riprendendo a marciare ai livelli che lo hanno fatto apprezzare non solo a tutta la tifoseria interista ma al palcoscenico globale del calcio. Il turco segna, sforna assist e impreziosisce ogni sua giocata con numeri che fanno ben sperare per la stagione che si sta delineando. Scopriamo le quote che vedono il turco andare a segno contro il Napoli. Per gli operatori di Lottomatica e Goldbet la rete di Calhanoglu in Napoli-Inter è quotata a 6.00. GLi operatori di Starvegas bancano questa possibilità a 4.90 mentre quelli di Marathonbet si posizionano su una quota di 5.20

Napoli-Inter dove vedere la sfida in TV

Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

