Romano: “Vi racconto un retroscena su Lookman-Inter. E occhio a gennaio perché…”

Matteo Pifferi Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 10:46)

"Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Io voglio un altro livello umano, un’appartenenza diversa. In questo momento andremo avanti così". Sono queste le parole di Ivan Juric su Ademola Lookman, non convocato per il match contro il Lecce.

Il caso non è ancora rientrato e Fabrizio Romano ha raccontato alcuni retroscena: "Lookman non è convocato, resta chiuso nel suo silenzio da fine luglio, da quel che comunicato stampa che in verità Lookman non voleva neanche fare. Vi racconto questo retroscena: il calciatore non voleva esporsi in pubblico, sperava che Atalanta e Inter potessero trovare un accordo senza ostacoli e problemi e a quel punto salutare l'Atalanta nel migliore dei modi senza arrivare alla rottura.

Lookman non voleva arrivare alla rottura, non lo voleva neanche l'Atalanta che ha tutte le ragioni per chiedere il prezzo che vuole e voleva. La vicenda si è incagliata come sappiamo bene, l'operazione Inter-Lookman è rimasta ferma, morta, in stand-by, congelata per l'intero mese di agosto"

"Non si è tornato a negoziare per Lookman nonostante in tanti pensassero che questo poteva essere lo scenario, il discorso Lookman non è decollato ma lo stesso Lookman non ha gradito anche quello che è successo in seguito col Bayern. Per l'Atalanta è stata una proposta irricevibile, questo a Lookman non è piaciuto, ma ora lui non è convocato e il punto interrogativo resta. A gennaio si tornerà a parlare del suo futuro per cercare una soluzione, vedremo se Atalanta e Lookman raggiungeranno una tregua in questi mesi"