"Inter? Non solo. Di recente Muharemovic ha sfoggiato la miglior “poker face” quando gli è stato chiesto a che punto fosse la trattativa con il club nerazzurro. L’interesse dell’Inter non è certamente un mistero, il gradimento del difensore neppure, ma il Sassuolo dal canto suo si augura un exploit Mondiale dopo una stagione da protagonista in Serie A per trarre più profitto possibile dalla cessione del bosniaco. Non una variabile da poco è la clausola del 50% sulla futura rivendita che la Juventus si è garantita al momento della cessione di Muharemovic dalla Next Gen al club neroverde, ecco perché l’ad Giovanni Carnevali si è piazzato lì, al varco, sperando si inneschi ben presto un’asta di mercato. Però la via Emilia si estende fino a San Donato Milanese, e l’Inter si augura che Muharemovic possa presto percorrerla allungandola un po’, magari fino a viale della Liberazione", scrive La Gazzetta dello Sport.