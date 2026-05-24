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Muharemovic aspetta l’Inter: la clausola sulla rivendita per la Juve e la volontà di Carnevali

Muharemovic aspetta l’Inter: la clausola sulla rivendita per la Juve e la volontà di Carnevali - immagine 1
Ultima stagionale per il Sassuolo e per il difensore della Bosnia che in estate cambierà maglia, sulle sue tracce c'è da tempo l'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Ultima stagionale per il Sassuolo e per il difensore della Bosnia Muharemovic  che in estate cambierà maglia, sulle sue tracce c'è da tempo l'Inter.

Muharemovic
Getty Images

"Inter? Non solo. Di recente Muharemovic ha sfoggiato la miglior “poker face” quando gli è stato chiesto a che punto fosse la trattativa con il club nerazzurro. L’interesse dell’Inter non è certamente un mistero, il gradimento del difensore neppure, ma il Sassuolo dal canto suo si augura un exploit Mondiale dopo una stagione da protagonista in Serie A per trarre più profitto possibile dalla cessione del bosniaco. Non una variabile da poco è la clausola del 50% sulla futura rivendita che la Juventus si è garantita al momento della cessione di Muharemovic dalla Next Gen al club neroverde, ecco perché l’ad Giovanni Carnevali si è piazzato lì, al varco, sperando si inneschi ben presto un’asta di mercato. Però la via Emilia si estende fino a San Donato Milanese, e l’Inter si augura che Muharemovic possa presto percorrerla allungandola un po’, magari fino a viale della Liberazione", scrive La Gazzetta dello Sport.

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