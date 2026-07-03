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Inter, proposto un nome a sorpresa. Musmarra: “Faccio fatica a pensare che…”

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Alfio Musmarra conferma la notizia trapelata nelle ultime ore e riporta anche gli ultimi aggiornamenti su Khalaili-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così di Anan Khalaili, esterno dell'Union Saint Gilloise sempre più vicino all'Inter:

Inter, proposto un nome a sorpresa. Musmarra: “Faccio fatica a pensare che…”- immagine 2

"L'Inter sta spingendo forte su Khalaili che, un po' a sorpresa, è il nome designato per prendere il posto di Dumfries dopo che è saltato Palestra. L'Inter ha raggiunto un accordo con l'entourage del ragazzo, sta cercando di limare le differenze tra domanda e offerte con l'Union Saint Gilloise, vedremo se ci saranno novità già in giornata.

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Getty Images

Ed è stato proposto anche Bellanova, faccio fatica a pensare che l'Inter si sieda al tavolo con l'Atalanta, di nuovo, per come è andata a finire con Lookman e Palestra, anche se sono state due operazioni differenti e non credo che Bellanova sia un giocatore che piaccia alla dirigenza dell'Inter, anche se numeri alla mano è un ottimo prospetto. Per Bellanova, forse, la Premier è la pista più congeniale. Bellanova è stato proposto ma l'Inter ha altre idee"

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