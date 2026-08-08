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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra è tornato sulle parole in conferenza stampa di Cristian Chivu e sul mercato dell'Inter. Ecco le sue considerazioni:

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"Devo dire la verità, devo essere sincero: quando ascoltavo Cristian Chivu, ho avuto la sensazione che stesse facendo una sorta di supercazzola, capisco anche lui a dover stare davanti a un plotone di esecuzione che gli chiede del mercato quando la situazione è più ferma di quanto si pensasse. Qualcuno nelle sue parole ci ha visto l'identikit di Perisic, nonostante le smentite di Ausilio".

"Ieri è circolato il nome di Norton-Cuffy, ma cose da Inter, per il ruolo di quinto, non le stiamo sentendo. In tanti hanno chiesto: perché non prendere Molina a quelle cifre? Da un lato dico sì, dall'altro no, perché l'Inter sta cercando un calciatore dalle caratteristiche offensive, che non ha Molina, che è più difensivo. Ausilio può fare ancora delle cose. La mia domanda è: è messo in condizione di farle? Secondo me probabilmente non è messo in condizione di farle. C'è anche un tema cessioni, altre riescono a cedere e l'Inter no".