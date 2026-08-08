Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra è tornato sulle parole in conferenza stampa di Cristian Chivu e sul mercato dell'Inter

Marco Macca
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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra è tornato sulle parole in conferenza stampa di Cristian Chivu e sul mercato dell'Inter. Ecco le sue considerazioni:

Conferenza Chivu dall'Australia
Getty

"Devo dire la verità, devo essere sincero: quando ascoltavo Cristian Chivu, ho avuto la sensazione che stesse facendo una sorta di supercazzola, capisco anche lui a dover stare davanti a un plotone di esecuzione che gli chiede del mercato quando la situazione è più ferma di quanto si pensasse. Qualcuno nelle sue parole ci ha visto l'identikit di Perisic, nonostante le smentite di Ausilio".

Alfio Musmarra su Inter Connection

Chivu in conferenza con Provedel

"Ieri è circolato il nome di Norton-Cuffy, ma cose da Inter, per il ruolo di quinto, non le stiamo sentendo. In tanti hanno chiesto: perché non prendere Molina a quelle cifre? Da un lato dico sì, dall'altro no, perché l'Inter sta cercando un calciatore dalle caratteristiche offensive, che non ha Molina, che è più difensivo. Ausilio può fare ancora delle cose. La mia domanda è: è messo in condizione di farle? Secondo me probabilmente non è messo in condizione di farle. C'è anche un tema cessioni, altre riescono a cedere e l'Inter no".

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