L'esterno offensivo marocchino lascia i nerazzurri e si trasferisce in Emilia

Fabio Alampi
Tarantino

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Inter e Parma hanno trovato un accordo per il trasferimento in Emilia di Aymen Zouin, esterno offensivo classe 2006. Il giocatore, protagonista con la Primavera nerazzurra nella scorsa stagione, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il club ducale.

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