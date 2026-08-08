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Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Cristian Romero, smentendo lo scenario di una presunta telefonata di Lautaro Martinez per convincerlo ad accettare l'Inter: "Non risultano telefonate di Lautaro Martinez al suo collega argentino per convincerlo ad aspettare l'Inter. La situazione dei nerazzurri è battezzata: l'accordo di venerdì scorso era legato a una cessione che non si è verificata e così la situazione è entrata in un vicolo cieco.

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L'Atletico Madrid in giornata ha lavorato intensamente garantendo un ingaggio da 6 milioni abbondanti a stagione al difensore centrale e avvicinandosi alla cifra di almeno 40 milioni che il Tottenham chiede. Ma, come svelato qualche giorno fa, in corsa c'è anche l'Arsenal con Arteta in pressing e nelle ultime ore in azione. Come già raccontato, vanno ripristinati i rapporti con gli Spurs che sono freddi da anni, ma il profilo piace moltissimo. E il Barcellona? Da tempo la destinazione preferita di Romero, nel frattempo i blaugrana stanno per cedere Araujo, sono concentrati su Rodri e comunque vanno seguiti perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo".