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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Musmarra: “Pavard? Non risulta possa restare, anzi: il gruppo squadra ha deciso di…”
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Inter, Musmarra: “Pavard? Non risulta possa restare, anzi: il gruppo squadra ha deciso di…”
Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, in esubero dall'Inter sul mercato
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, in esubero dall'Inter sul mercato.
"Vedevo che qualcuno ha iniziato dire che potrebbe restare: non risulta nulla di tutto questo, per come si è comportato nell'ultima stagione dal gruppo squadra e come decisione aziendale si è scelto di non puntare su di lui. Bisognerà vedere quali possono essere le destinazioni: si è parlato di Turchia, vedremo".
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