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Inter, Musmarra: “Pavard? Non risulta possa restare, anzi: il gruppo squadra ha deciso di…”

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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, in esubero dall'Inter sul mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard, in esubero dall'Inter sul mercato.

Inter Pavard
Getty Images

"Vedevo che qualcuno ha iniziato dire che potrebbe restare: non risulta nulla di tutto questo, per come si è comportato nell'ultima stagione dal gruppo squadra e come decisione aziendale si è scelto di non puntare su di lui. Bisognerà vedere quali possono essere le destinazioni: si è parlato di Turchia, vedremo".

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