Andrea Della Sala Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 11:45)

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Besiktas per Luis Henrique. L'Inter ha preso tempo visto che il brasiliano è l'unica opzione per la fascia destra.