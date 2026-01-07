PORTA APERTA DALL’INTER—
Per questo motivo, prima ancora che iniziassero le trattative, l’Inter ha fatto sapere che prima sta cercando un nuovo giocatore per colmare il vuoto lasciato da Dumfries e che potrà sedersi al tavolo solo dopo aver concluso un acquisto.
Il club italiano non ha chiuso la porta al Beşiktaş e ha comunicato che darà notizie nel breve periodo.
IL GIOCATORE È PRONTO A TRASFERIRSI—
Il Beşiktaş, che considera Henrique un’occasione di mercato e che ha ottenuto anche l’approvazione dell’allenatore Sergen Yalçın, ha deciso per ora di attendere. La priorità delle Aquile Nere è acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il calciatore 24enne, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio fino all’infortunio di Dumfries, desidera una squadra in cui possa giocare con continuità da titolare e per questo guarda con favore al Beşiktaş.
© RIPRODUZIONE RISERVATA