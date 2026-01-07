FC Inter 1908
In Turchia insistono: “Besiktas vuole Luis Henrique”. Ma la formula è del tutto irreale

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Besiktas per Luis Henrique. L'Inter ha preso tempo visto che il brasiliano è l'unica opzione
Andrea Della Sala Redattore 

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Besiktas per Luis Henrique. L'Inter ha preso tempo visto che il brasiliano è l'unica opzione per la fascia destra.

"Il Beşiktaş, che vuole inserire un nome di livello per alzare la qualità della rotazione sugli esterni, ha messo nel mirino Luis Henrique dell’Inter. I bianconeri, che avevano già avviato contatti con il club di Serie A per il giocatore brasiliano, hanno comunicato ufficialmente il loro interesse. La squadra italiana ha iniziato a concedere spazio a Henrique dopo l’infortunio della stella olandese Dumfries", riporta Sabah.

PORTA APERTA DALL’INTER

Per questo motivo, prima ancora che iniziassero le trattative, l’Inter ha fatto sapere che prima sta cercando un nuovo giocatore per colmare il vuoto lasciato da Dumfries e che potrà sedersi al tavolo solo dopo aver concluso un acquisto.

Il club italiano non ha chiuso la porta al Beşiktaş e ha comunicato che darà notizie nel breve periodo.

IL GIOCATORE È PRONTO A TRASFERIRSI

Il Beşiktaş, che considera Henrique un’occasione di mercato e che ha ottenuto anche l’approvazione dell’allenatore Sergen Yalçın, ha deciso per ora di attendere. La priorità delle Aquile Nere è acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore 24enne, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio fino all’infortunio di Dumfries, desidera una squadra in cui possa giocare con continuità da titolare e per questo guarda con favore al Beşiktaş.

