Non glielo hanno permesso, un po’ perché hanno trascurato la pratica (ci riferiamo a chi lo assiste), molto perché il club nerazzurro fino all’estate scorsa chiedeva una cifra che partisse da una base di 40 milioni magari aggiungendo bonus. Un modo per scoraggiare il Napoli che era sul pezzo e per non svalutare un pezzo di argenteria che aveva comunque dato un contributo importante malgrado la non titolarità fissa.