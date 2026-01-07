Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato così della situazione di Davide Frattesi all'Inter: "Davide Frattesi avrebbe dovuto lasciare l’Inter almeno un paio di sessioni fa.
Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…”
Non glielo hanno permesso, un po’ perché hanno trascurato la pratica (ci riferiamo a chi lo assiste), molto perché il club nerazzurro fino all’estate scorsa chiedeva una cifra che partisse da una base di 40 milioni magari aggiungendo bonus. Un modo per scoraggiare il Napoli che era sul pezzo e per non svalutare un pezzo di argenteria che aveva comunque dato un contributo importante malgrado la non titolarità fissa.
Adesso c’è il Galatasaray che gli offre tanti soldi ma che deve soprattutto accontentare l’Inter. Spalletti lo adora, ma la Juventus deve aprire la cassa sapendo che il club proprietario del cartellino non fa sconti. Anzi, nel caso specifico – se proprio devo mandarlo a una diretta concorrente - magari la richiesta sale del 5 per cento".
