FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…”

calciomercato

Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…”

Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…” - immagine 1
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato così della situazione di Davide Frattesi all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato così della situazione di Davide Frattesi all'Inter: "Davide Frattesi avrebbe dovuto lasciare l’Inter almeno un paio di sessioni fa.

Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…”- immagine 2
Getty Images

Non glielo hanno permesso, un po’ perché hanno trascurato la pratica (ci riferiamo a chi lo assiste), molto perché il club nerazzurro fino all’estate scorsa chiedeva una cifra che partisse da una base di 40 milioni magari aggiungendo bonus. Un modo per scoraggiare il Napoli che era sul pezzo e per non svalutare un pezzo di argenteria che aveva comunque dato un contributo importante malgrado la non titolarità fissa.

Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno permesso perché…”- immagine 3

Adesso c’è il Galatasaray che gli offre tanti soldi ma che deve soprattutto accontentare l’Inter. Spalletti lo adora, ma la Juventus deve aprire la cassa sapendo che il club proprietario del cartellino non fa sconti. Anzi, nel caso specifico – se proprio devo mandarlo a una diretta concorrente - magari la richiesta sale del 5 per cento".

Leggi anche
Inter, in 6 col contratto in scadenza: i piani di Chivu e quelli del club
Mercato, ora in pole c’è Dodo! Inter offrirà scambio: Asllani oppure il prestito di…

© RIPRODUZIONE RISERVATA