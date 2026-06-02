"A dispetto dei rumors di smentita e di club pronti a piazzare il cash richiesto dall’Atalanta, Palestra ha le idee ben chiare. E l’Inter, che lo segue da tempo e cerca un elemento con le sue caratteristiche, resta la destinazione preferita. Il Newcastle, che sembrerebbe pronto a versare i 50 milioni chiesti dalla Dea, non stuzzica altrettanto il calciatore che vuole restare in Italia.

Marotta, consapevole del gradimento dell’esterno, preferirebbe non arrivare ai 50 stanziati a Zingonia per liberarlo e sta provando ad abbassare le pretese. La prima offerta, da circa 43-44 milioni complessivi è stata rispedita al mittente e, nelle prossime ore, ne partirà un’altra da 43 milioni più 5 di bonus. Offerta che, con ogni probabilità, non sarà accettata. La fumata bianca non sarà però troppo lontana in quanto con un piccolo ritocco e l’inserimento di una percentuale sulla rivendita, tutte le parti saranno accontentate", si legge su Calcioatalanta.it.