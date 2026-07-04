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Musmarra: “Inter, questo acquisto sarebbe intelligente. E su Chalobah dico che…”

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter: "Dal piano A Palestra, con la proprietà che aveva concesso di spingere fino a 53 mln, l'Inter si è presa del tempo per rivalutare la situazione, c'è stato lo stop su Solet e i nerazzurri hanno deciso di puntare su Chalobah, un vecchio pallino di Ausilio e questa potrebbe essere anche la volta buona.

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Oggi il nome di Chalobah è caldo e sensibile, un nome su cui l'Inter si sta muovendo anche con l'entourage del giocatore, si sta andando spediti con questa operazione. La richiesta del Chelsea è importante, ha giocato tanto l'anno scorso, sarà un'operazione di 30-35 mln, la prima offerta del Como è stata rifiutata, vediamo se il Como farà un'altra offerta oppure no"

"Su Solet ormai la situazione è stoppata, l'Inter continua a monitorare, ed è un termine che inizia a darmi un po' fastidio, Mancini che sembrava dovesse firmare da un giorno all'altro con la Roma ma la firma non è ancora arrivata.

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Se le cose non dovessero andare in porto, allora lì l'Inter deciderà di muoversi su questo ragazzo, è ritenuto idoneo per essere l'erede di Acerbi, è un giocatore che piace molto e l'Inter proverà a sfruttare l'impasse se ci sarà l'impasse tra Mancini e la Roma. Se l'Inter prendesse Mancini prenderebbe un leader importante, forte, un marcatore, sarebbe un acquisto intelligente, prima era sopra le righe ma nell'ultimo anno è migliorato anche da questo punto di vista"

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