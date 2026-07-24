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Romero è il nome più caldo per la difesa dell'Inter in questa sessione di mercato estiva. Secondo quanto riferito da Alfio Musmarra, però, quella dell'argentino potrebbe non essere la pista definitiva:

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"Ero convinto che l'esterno fosse la priorità, poi dopo Palestra e Khalaili ora ci si sta concentrando sul difensore centrale".

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"Ho le vostre stesse perplessità. Vediamo cosa succede con Romero: si parla di una valutazione di 50 milioni, non penso che l'Inter arriverà a quella cifra, potrebbe anche essere uno specchietto per le allodole per poi tirar fuori qualcos'altro. Credo poco a questa pista, come quella su Spence".