Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare di Solet e dell'interesse dell'Inter per Khalaili

Matteo Pifferi Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 17:32)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare di Solet e dell'interesse dell'Inter per Khalaili: "Questione Solet: in tempi non sospetti vi avevo dato un allarme. Vi ho detto di fare attenzione perché era una situazione un po' particolare. Non capisco una cosa di questa vicenda: come ci si sia spinti tanto, incontrando anche l'Udinese, e poi si sia deciso di tirare il freno a mano.

Anche la questione Palestra può aver cambiato tante cose ma ad oggi tutte le operazioni che erano state pianificate sono saltate una dopo l'altra, in un modo o nell'altro. C'è una accelerazione per Khalaili, il Saint Gilloise sta cercando di spillare più soldi possibili dall'operazione, pare che l'Inter abbia deciso di buttarsi a capofitto su questo ragazzo cercando di recuperare il terreno perso. L'Inter ha un budget non illimitato ma ce l'ha, si muove in questa direzione. Evidentemente, dopo Palestra, è uno di quelli già visionati e segnalati.

Vi posso dire una cosa: il malumore che si respira in giro non si respira in dirigenza che si fa forte dei trofei vinti in 5 anni a budget zero o col più davanti, questo è quello che ricordano in maniera vigorosa. Il resto sono chiacchiere. Però in questi anni si è vinto anche grazie agli investimenti degli anni prima come per Barella. Il budget quest'anno è sui 50 mln più le cessioni"