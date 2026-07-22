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Il Bayern Monaco da tempo è alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi accostati al club bavarese, c'è anche quello di Yann Bisseck. Intervistato da Sky Sport.de, il difensore nerazzurro ha risposto alla domanda su quanto sia grande il suo sogno di tornare in Bundesliga. "Non ci penso molto, ma come si dice sempre, nel calcio tutto cambia molto in fretta. Se arriva una buona offerta, se c'è un buon rapporto con l'allenatore, se ci sono colloqui positivi e il club è disposto a pagare il cartellino, allora può succedere tutto molto rapidamente".

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"Ma al momento non è un argomento che mi riguarda. Sto giocando all'Inter e qui sto bene. Sono felice qui. Per questo motivo, in questo momento, un ritorno in Bundesliga non è sul tavolo".

(Sky Sport.de)