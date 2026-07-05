FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…”

calciomercato

Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…”

Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…” - immagine 1
Le novità di Pedullà sull'Inter, impegnata al momento su due fronti: Trevoh Chalobah con il Chelsea e Anan Khalaili con l'Union SG
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione Chalobah-Inter, con il Como che sembra ancora interessato al difensore del Chelsea:

"Saranno i giorni di Chalobah, è stata pre-annunciata una nuova offerta del Como, che a me fino a ieri non risultava, vediamo. L'Inter è dentro assolutamente, la cifra è di almeno 35 mln, oggi è il difensore centrale che l'Inter sta seguendo di più.

Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…”- immagine 2

Il Como sta seguendo altri profili come Sanchez del Galatasaray, c'è sempre Solet in lista. L'Inter vuole perfezionare Khalaili alle sue condizioni senza rialzi, c'è già l'accordo col giocatore.

Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…”- immagine 3
Getty

Dobbiamo capire se il Como esce allo scoperto per un difensore centrale oppure, dopo aver memorizzato l'accordo di massima tra Chalobah e l'Inter, magari andrà su altri obiettivi. Il Como è stata la prima squadra ad occuparsi di Chalobah, poi c'è stata concorrenza e vediamo come finisce"

Leggi anche
Musmarra: “Ieri Ausilio non ha rilasciato dichiarazioni per due motivi. Su...
Sky / Inter-Khalaili, si cerca l’accordo con l’USG: i contatti di questa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA