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Pedullà: “Chalobah? La verità sull’Inter e sul rilancio Como. E per Khalaili…”
Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione Chalobah-Inter, con il Como che sembra ancora interessato al difensore del Chelsea:
"Saranno i giorni di Chalobah, è stata pre-annunciata una nuova offerta del Como, che a me fino a ieri non risultava, vediamo. L'Inter è dentro assolutamente, la cifra è di almeno 35 mln, oggi è il difensore centrale che l'Inter sta seguendo di più.
Il Como sta seguendo altri profili come Sanchez del Galatasaray, c'è sempre Solet in lista. L'Inter vuole perfezionare Khalaili alle sue condizioni senza rialzi, c'è già l'accordo col giocatore.
Dobbiamo capire se il Como esce allo scoperto per un difensore centrale oppure, dopo aver memorizzato l'accordo di massima tra Chalobah e l'Inter, magari andrà su altri obiettivi. Il Como è stata la prima squadra ad occuparsi di Chalobah, poi c'è stata concorrenza e vediamo come finisce"
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