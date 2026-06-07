"Uno dei nomi che il Barcellona ha preso in considerazione per rinforzare la difesa è Marco Palestra (21 anni). Il terzino italiano, che può giocare sia a destra che a sinistra, non è solo nel mirino della dirigenza sportiva blaugrana in caso di eventuali partenze o cessioni, ma anche nel mirino di diverse squadre di Serie A e Premier League".
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MD – Dumfries-Real rende meno probabile l’arrivo al Barça di Palestra. L’Inter…
Lo scrive questa mattina il Mundo Deportivo che parla anche dell'interesse dell'Inter: "Che lo desidera ardentemente dopo la cessione di Dumfries al Real. Questa situazione rende improbabile un suo trasferimento al Barcellona".
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"Palestra è stato accostato a Manchester City , Arsenal e Juventus. La decisione del Barça di ingaggiarlo dipenderà dalla possibile partenza di Jules Koundé o Alejandro Balde e dall'andamento delle trattative con l'Al -Hilal per Cancelo. Il Barça lo apprezza per la sua tecnica, la sua abilità nell'uso di entrambi i piedi, la sua velocità e la sua potenza fisica. È anche uno specialista nei cross", scrive lo stesso quotidiano sportivo sul suo sito.
Per il momento - spiega inoltre il giornale - la dirigenza del Barcellona resta alla finestra dato che non sono arrivate ancora offerte per i calciatori blaugrana, ma si aspetta che arrivino nelle prossime settimane.
(Fonte: Mundo Deportivo)
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