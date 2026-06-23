Nico Paz e il suo futuro. Ne ha parlato Pedullà su SI soffermandosi su tre scenari rispetto al prossimo incontro fissato tra il Real che può ricomprare il cartellino del giocatore come da clausola e il Como che ha preso in prestito il calciatore.

"Il primo è che il Como chieda al Real Madrid di lasciare tutto com'è con il giocatore ancora in prestito per un anno e la ricompra del 2027 da sfruttare per il club madrileno che difficilmente dirà sì a questa richiesta. Un secondo scenario è che il club spagnolo compri il cartellino e lo giri in prestito. Il terzo scenario è la ricompra del Real e la cessione ad un altro club per 50-55 mln. Prima di capire se ci sono altri club che possono entrare in scena (come l'Inter che resta interessata al calciatore.ndr) bisogna sciogliere il nodo dell'incontro tra Real e Como. Sono comunque giorni fondamentali per il futuro del calciatore", ha spiegato il giornalista.