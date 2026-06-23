Il giornalista esperto di mercato ha parlato del mercato dei difensori in casa Inter e si è soffermato sull'olandese in procinto di trasferirsi in Grecia

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 00:17)

"De Vrij promesso sposo del Panathīnaïkos: due anni + opzione a 3 mln più bonus e l'Inter per un anno aveva offerto 1.8 mln per un anno". Così Alfredo Pedullà sul futuro del difensore che è in scadenza con il club nerazzurro e ha deciso di non rinnovare il suo contratto. È atteso dalla parte burocratica che precede il trasferimento, si tratta quindi di un affare fatto.

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"L'Inter deve chiedere con l'Udinese per Solet e poi vedere se c'è anche qualcosa che arriverà dal mercato in entrata prima di cercare un altro difensore. Pavard deve trovarsi un altro club: si troverà una soluzione per lui. Mi fa piacere che Ndicka sia stato smentito da Marotta: il club nerazzurro non si avvicinerà, costa da 40 mln in su e poi per Gasperini è essenziale", ha aggiunto il giornalista sul mercato nerazzurro.

(Fonte: SI)