Il giocatore francese è andato in prestito all'OM alla fine della scorsa estate e a Milano è arrivato al suo posto Akanji

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 00:02)

"Una foto che lo ritrae mentre gioca a padel mentre è infortunato. Tanto è bastato, o quasi, a fa deragliare la carriera di Benjamin Pavard all'Inter. Un anno dopo il Campione del Mondo 2018 si prepara a fare di nuovo le valigie, questa volta diretto di nuovo a Milano. Un ultimo disperato tentativo? Più che altro un fischio".

Così in Francia parlato del giocatore di proprietà Inter e del suo anno in prestito all'Olympique Marsiglia. Un anno che era cominciato bene ed è finito non esattamente come il giocatore si aspettava perché l'OM ha deciso di non riscattarlo e tornerà quindi in seno all'Inter e in più non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, al Mondiale 2026.

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"Arrivato all'OM la scorsa estate con l'obiettivo di affermarsi, il difensore francese pensava di essere sulla strada giusta. Un inizio solido, una sorprendente convocazione in nazionale a ottobre per sopperire all'infortunio di Ibrahima Konaté, un posto da titolare ritrovato... Tutto sembrava andare per il meglio per l'uomo soprannominato "Pavard il secondo palo". E poi le cose sono precipitate. Gli errori si sono accumulati, alcuni clamorosi", scrive lo stesso sito.

"Un rigore e un autogol subiti nella stessa serata a Lens, un evento senza precedenti per l'OM da quando Opta ha iniziato a raccogliere i dati. Due gol subiti contro lo Sporting CP, partita in cui ha una parte di responsabilità. Un passaggio sbagliato contro il Monaco. Con il passare delle settimane, le sue prestazioni sono crollate, trascinando con sé la squadra. Non sorprende quindi che non sia stato incluso nella rosa di Didier Deschamps per i Mondiali", conclude ancora il sito.

(Fonte: sport.fr)