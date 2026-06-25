A Sky Sport hanno riportato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz dopo l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno - 19:21

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione su Nico Paz, dopo l'incontro di oggi tra il Como e il Real Madrid:

"Il Real Madrid ha esercitato l'opzione per l'acquisto di Nico Paz, adesso è un giocatore del Real Madrid. C'è una piccola speranza per il Como di riprenderlo, il Real ha chiesto al Como di riacquistarlo per 60 mln con recompra a 80. Il Como non sembra propenso a farlo, non vuole farlo e non può farlo per discorsi di Fair Play Finanziario. Oggi il Real Madrid vuole riprenderlo per poi cederlo: 60 mln di euro con riacquisto a 80. L'Inter finora era rimasta alla finestra, ora che il giocatore è tutto del Real Madrid scenderà in campo e parlerà con gli spagnoli già forse nelle prossime ore per capire se i 60 mln di euro sono trattabili.

L'Inter deve parlare con il Real Madrid, i rapporti sono buoni, dopo il blitz del Chelsea per Palestra l'Inter ha la disponibilità economica per avvicinarsi alla prima richiesta del Real Madrid. Da oggi può partire in qualsiasi momento l'offensiva dell'Inter per Nico Paz. Non c'è solo l'Inter interessata, c'era anche il Tottenham a gennaio ma all'Inter piace anche come tipo di investimento al fondo. Come Palestra, anche Nico Paz ha margini di crescita esponenziali, da oggi può iniziare la corsa dell'Inter per Nico Paz".

Matteo Barzaghi, poi, ha aggiunto ulteriori dettagli: "Nei desideri dell'Inter, Nico Paz sarebbe una mezzala nel 3-5-2 ma potrebbe alzarsi così da cambiare il sistema, è un giocatore che porterebbe tecnica e imprevedibilità. Dalla sede oggi c'è silenzio totale sull'argomento, nessuno vuole esporsi, c'è rispetto per quello che sta succedendo a Madrid. Il Como ha ancora la possibilità di prenderlo, se non dovesse farlo, l'Inter poi potrà giocare i suoi due assi nella manica, uno è il rapporto tra Marotta e Perez rinsaldato dopo l'amichevole di inizio mese con le Leggende e poi l'amicizia tra Zanetti e il papà di Nico Paz