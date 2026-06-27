"Vista la piega che ha preso la questione Nico Paz, ci sarebbe da stupirsi se ora non arrivasse un’importante accelerazione con il Liverpool per Curtis Jones , altro giocatore che piace tantissimo a Chivu già obiettivo per il mercato di gennaio. L’Inter si è spinta a quasi 25 milioni a fronte degli oltre 30 richiesti dai Reds, valutazione che a latitudini nerazzurre ritengono troppo esosa a fronte di un contratto in scadenza nel giugno 2027, ma in Premier ragionano su parametri diversi anche se il giocatore non sembra centrale nei progetti di Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool", si legge su Tuttosport.

"L’Inter ha il sì di Curtis Jones - che a Liverpool nell’ultima stagione ha giocato tanto perché era considerato da Arne Slot un affidabilissimo co-titolare - ed essendo l’obiettivo quello di averlo per il raduno, ci sarà tempo e modo per ricalibrare l’offerta magari già nella prossima settimana", la chiosa del quotidiano.