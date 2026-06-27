Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Perché il Real Madrid non ha ancora ufficializzato Dumfries? “Dalla Spagna fanno sapere che…”
Denzel Dumfries diventerà prossimamente un nuovo giocatore del Real Madrid. Ma in tanti si domandano: perché il Real Madrid non ha ancora ufficializzato Dumfries? Il motivo è presto detto.
"Il passaggio di Dumfries al Real è ormai definito (ha già svolto le visite mediche), ma per il comunicato bisognerà ancora attendere. Non soltanto perché il calciatore è ancora impegnato al Mondiale, ma anche perché dalla Spagna fanno sapere che la dirigenza madridista avrebbe deciso di ufficializzare il tutto l’1 luglio. Una scelta legata alla chiusura dell’esercizio finanziario, fissata al 30 giugno", si legge sul Corriere dello Sport.
Una motivazione prettamente economica così l'intero investimento (20 mln di clausola) andrà a pesare sul bilancio della stagione 2026-2027. Una decisione che ha riflessi anche sui parametri economici imposti dalla Liga e che permetterà ai Blancos di avere un maggior margine di spesa per il tetto ingaggi ma non solo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA