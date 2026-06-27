Denzel Dumfries diventerà prossimamente un nuovo giocatore del Real Madrid. Ma in tanti si domandano: perché il Real Madrid non ha ancora ufficializzato Dumfries? Il motivo è presto detto.

"Il passaggio di Dumfries al Real è ormai definito (ha già svolto le visite mediche), ma per il comunicato bisognerà ancora attendere. Non soltanto perché il calciatore è ancora impegnato al Mondiale, ma anche perché dalla Spagna fanno sapere che la dirigenza madridista avrebbe deciso di ufficializzare il tutto l’1 luglio. Una scelta legata alla chiusura dell’esercizio finanziario, fissata al 30 giugno", si legge sul Corriere dello Sport.