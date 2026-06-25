Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz dopo l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid:

"Oggi è stato il giorno di Nico Paz, si poteva immaginare l'epilogo e ora il Real Madrid deve fare cassa. Il Como incasserà una decina di milioni, ha 4-5 giorni per riflettere sulla proposta di prendere Nico Paz a 60 mln. In molti chiedono se la valutazione sarà la stessa per il Como e per le altre. Questa è una bella domanda, lo capiremo nei prossimi giorni.