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Nico Paz, valutazione diversa per Como e le altre? La risposta di Pedullà: “E l’Inter…”

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Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz dopo l'incontro di oggi tra Como e Real Madrid:

Nico Paz, valutazione diversa per Como e le altre? La risposta di Pedullà: “E l’Inter…”- immagine 2
Getty

"Oggi è stato il giorno di Nico Paz, si poteva immaginare l'epilogo e ora il Real Madrid deve fare cassa. Il Como incasserà una decina di milioni, ha 4-5 giorni per riflettere sulla proposta di prendere Nico Paz a 60 mln. In molti chiedono se la valutazione sarà la stessa per il Como e per le altre. Questa è una bella domanda, lo capiremo nei prossimi giorni.

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Quando il 30 giugno scadrà la prelazione del Como, che ora sta pensando di non esercitare, è da vedere se la valutazione sarà ancora di 60 mln. Magari con il rapporto che c'è tra Marotta e Perez resta a 60 mln, con la Premier che entra in azione, il Real Madrid potrebbe alzare a 70-75 mln"

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