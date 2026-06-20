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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, scelto il colpo da chiudere dopo la definizione di Palestra
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Sky – Inter, scelto il colpo da chiudere dopo la definizione di Palestra
Nerazzurri attivi su più fronti, ma con delle priorità: a stretto giro si punta all'arrivo dell'esterno dell'Atalanta poi altro colpo in entrata
Sono diversi i nomi nel mirino della dirigenza dell'Inter per questa estate. Quello su cui i nerazzurri sono maggiormente concentrati è Marco Palestra, ma a stretto giro si punta a definire almeno anche un altro affare. Questo il punto che arriva dagli studi di Sky Sport:
"Si lavora con l'Udinese per Solet, anche qui c'è l'apertura del giocatore e questo potrebbe essere il prossimo passo dopo Palestra. Attenzione sempre a Curtis Jones, che rimane nel mirino dell'Inter. Marotta ha anche detto che l'Inter valuterà ogni occasione sul mercato, al di là dell'agenza che continuiamo a raccontare. Si vedrà se entreranno anche altri giocatori nel mirino".
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