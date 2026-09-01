Momento importante per Esposito, ingaggio bonus compresi supera di poco i 3 mln, continua la sua ascesa. Ha giocato le prime due da titolare in questo nuovo campionato dell'Inter dove è arrivato un anno fa e ha vinto Coppa Italia e Scudetto. Con il Napoli Chivu rifletterà sui minuti di Thuram che cresce ma non è al cento per cento. Arriverà poi anche il Real. Dall'anno scorso tante prime volte in nerazzurro sancite oggi con la firma sul contratto.

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A Barzaghi, che ha raccontato del rinnovo dell'attaccante nerazzurro, è stato chiesto di quanto è stato vicino all'Inter Nico Paz.

«Da zero a dieci quanto ha creduto di prendere il giocatore dal Real? Zero nel senso che ci avrebbero creduto se il Como non lo avesse comprato. Ma il club lariano aveva la priorità e all'Inter lo sapevano tutti, nessuna illusione, non è neanche iniziata, non c'è stato neanche il momento di crederci, l'Inter aspettava solo quello e se ci fosse stato un segnale, ma il Como aveva il diritto di comprare il calciatore», ha spiegato il giornalista inviato a seguito dell'Inter.

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Che ha precisato anche: "L'Inter ha respinto le avances per Lautaro per altri giocatori. Ha resistito, ha rifiutato offerte. Quindi ci sono stati in questo mercato gli acquisti e i giocatori trattenuti compreso Lautaro, con tanta soddisfazione sua e del club".

(Fonte: SS24)