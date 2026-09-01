Il centrocampista francese lascia i nerazzurri e si trasferisce in Spagna
VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Issiaka Kamate è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista francese, classe 2004, lascia l'Inter e si trasferisce in Spagna a titolo definitivo, con i nerazzurri che mantengono un diritto di riacquisto sul giocatore.
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica la cessione di Issiaka Kamate al Club Atlético de Madrid: il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Quanto ci ha creduto l'Inter per Nico Paz? Barzaghi: "Zero, ma spiego perché"
Mercato Inter
Inter, tutti vogliono Iddrissou ma il club dice no: respinte anche offerte a titolo definitivo
Champions League
Champions su Prime Video: scelte due partite dell'Inter, ecco quali sono
Interviste
FCINTER1908 - Pio Esposito: "Rinnovo? Traguardo importante ma non mi accontento. L'obiettivo..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti