Il centrocampista francese lascia i nerazzurri e si trasferisce in Spagna

Fabio Alampi
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VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

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Issiaka Kamate è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista francese, classe 2004, lascia l'Inter e si trasferisce in Spagna a titolo definitivo, con i nerazzurri che mantengono un diritto di riacquisto sul giocatore.

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Issiaka Kamate al Club Atlético de Madrid: il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro.

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