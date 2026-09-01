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Tra una settimana esatta inizierà la Champions League 2027-2028 con l'Inter impegnata a Madrid contro il Real di Mourinho. Prime Video ha annunciato le partite che mostrerà in esclusiva, mentre le altre saranno tutte trasmesse da Sky Sport.

Prime per il primo turno ha scelto Napoli-Arsenal, in programma mercoledì 9 settembre e quindi Real Madrid-Inter, sempre della prima giornata, sarà trasmessa da Sky Sport. La partita della seconda giornata scelta da Prime Video è Roma-Real Madrid, ossia il ritorno di Mourinho all'Olimpico, in data 14 ottobre.

L'Inter esordirà su Prime nella terza giornata, ossia il 21 ottobre, per la sfida in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora Napoli per la quarta giornata su Prime, con la squadra di Allegri impegnata a Oporto contro il Porto il 4 novembre mentre il 25 novembre ci sarà PSG-Roma al Parco dei Principi. La seconda partita dell'Inter su Prime Video sarà quella della sesta giornata, ossia la trasferta di Dortmund contro il Borussia, in programma il 9 dicembre 2026.

Quali partite della Champions League 2026/27 si vedranno su Prime Video?

Mercoledì 9 settembre 2026 – Napoli-Arsenal, dalle 19.30 su Prime Video, calcio d’inizio alle 21.00;

Mercoledì 14 ottobre 2026 – Roma-Real Madrid, dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00;

Mercoledì 21 ottobre 2026 – Inter-Shakhtar Donetsk, dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00;

Mercoledì 4 novembre 2026 – Porto-Napoli, dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00;

Mercoledì 25 novembre 2026 – Paris Saint-Germain-Roma, dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00;

Mercoledì 9 dicembre 2026 – Borussia Dortmund-Inter, dalle 19.30, calcio d’inizio alle 21.00.

Per il settimo e l’ottavo turno, invece, la piattaforma individuerà successivamente gli incontri da trasmettere sulla base dell’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della League Phase. E’ probabile che sulla piattaforma una delle due sfide coinvolga il Como, che proprio negli ultimi turni sarà impegnato contro Barcellona e PSG.

(Calcio e Finanza)