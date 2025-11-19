FC Inter 1908
In estate l'Inter dovrà inserire per forza un difensore centrale e un portiere. Due nomi in lista già ci sono, ma sono attese sorprese
Se a gennaio l'eventuale investimento sul mercato verrà fatto per inserire un centrocampista. Per l'estate l'Inter ha già ben chiare le strategie per rinforzare la rosa di Chivu e i reparti che necessitano di un ritocco. Per gennaio la priorità è un centrocampista, oltre a un esterno destro.

"Gli investimenti sul difensore centrale e sul portiere, visti i contratti in scadenza di Sommer, Acerbi e De Vrij, dovrebbero essere rimandati a giugno: l’ecuadoriano Ordonez, classe 2004 del Bruges, è il preferito per la difesa; in porta piace Caprile del Cagliari, ma non si esclude un obiettivo di livello internazionale", rivela La Gazzetta dello Sport.

