Continua il pressing dell'Inter per riportare a Milano Ivan Perisic. Queste le ultime novità raccontate su YouTube da Fabrizio Romano: "La prima risposta del Psv di oggi pomeriggio per Perisic è stata negativa, non vogliono venderlo: lui vorrebbe andare all'Inter e da quello che mi risulta anche i suoi agenti non hanno problemi, ma il Psv non vuole perderlo.
E mi hanno raccontato dall'incontro di oggi che il Psv vuole che questa sia la prima squadra a realizzare il triplete in Olanda e farlo con Perisic. Anche per un discorso sportivo non vuole accettare".
