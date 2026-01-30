Continua il pressing dell'Inter per riportare a Milano Ivan Perisic . Queste le ultime novità raccontate su YouTube da Fabrizio Romano: "La prima risposta del Psv di oggi pomeriggio per Perisic è stata negativa, non vogliono venderlo: lui vorrebbe andare all'Inter e da quello che mi risulta anche i suoi agenti non hanno problemi, ma il Psv non vuole perderlo.

E mi hanno raccontato dall'incontro di oggi che il Psv vuole che questa sia la prima squadra a realizzare il triplete in Olanda e farlo con Perisic. Anche per un discorso sportivo non vuole accettare".