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Sono giorni caldissimi per il mercato dell'Inter che, quasi alle porte di agosto, sta provando a dare una sterzata per consegnare a Chivu i rinforzi richiesti. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è entrata nel vivo l'operazione Romero, che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile:

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"Da proposta a occasione da cogliere. Il passo non è brevissimo ma il mercato estivo ha aperto una via che fino a qualche settimana fa l’Inter nemmeno pensava di percorrere. La pista del momento è quella che porta dritti a Cristian Romero, il difensore che può diventare il colpo nerazzurro di questa sessione. La società ha sempre continuato a ribadire che non c’è fretta e che non c’è necessità di agire con furia, nonostante manchi meno di un mese all’inizio del campionato e al netto del fatto che c’è bisogno di un paio di centrali, di un esterno a destra e magari anche di un ulteriore rinforzo in mezzo se si creeranno i giusti presupposti".

"Il Cuti in questo scenario si inserisce come un’opportunità che, al giusto prezzo e alle giuste condizioni, l’Inter non intende farsi scappare. Anche a costo di rivedere le priorità in entrata e la distribuzione del budget da piazzare".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)