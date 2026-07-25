Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Romero, avanti tutta". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul difensore argentino, divenuto in questo momento l'obiettivo numero uno sul mercato in entrata per l'Inter. Aggiorna così il quotidiano: "Ormai non ci sono più dubbi: il centrale argentino è diventato la priorità del club nerazzurro. L’ulteriore indizio è che i suoi rappresentanti sono sbarcati a Milano, nella serata di giovedì. Guarda caso, più o meno in coincidenza con in rientro di Ausilio dal ritiro di Donaueschingen. Insomma, le grandi manovre proseguono e ora l’obiettivo è quello di definire un piano per riuscire a regalare a Chivu il difensore che desidera.

L’Inter lavora su un doppio fronte: da un lato il Tottenham, che addirittura ha offerto Romero in occasione dei primi approcci per Spence, accendendo il desiderio nerazzurro, e dall’altro l’entourage del giocatore. Quello più caldo, evidentemente, è il secondo. Anche perché è fondamentale, innanzitutto, raggiungere un’intesa con il difensore, per poi avere più argomentazioni al momento di sedersi al tavolo con gli Spurs. Pur avendo incassato la piena disponibilità di Romero a tornare in Italia e a giocare a San Siro, la squadra nerazzurra non corre da sola. Nel senso che la concorrenza non manca per uno dei migliori centrali della Premier. E, infatti, le rivali principali sono proprio inglesi: Arsenal e Chelsea, seppure, nel frattempo, abbia preso già un difensore, ovvero il francese Lacroix, versando 60 milioni al Crystal Palace.

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In fila, come già emerso, c’è pure il Barcellona, alle prese però con i soliti problemi di tesseramento, quindi con meno margini per andare all’affondo. Chiaro che l’Inter non abbia la stessa potenza di fuoco rispetto alle concorrenti. Offre, però, un ruolo di primo piano nell’impianto di Chivu, non solo da titolare, ma anche da punto di riferimento, oltre alla vetrina della Champions, che invece manca al Chelsea. E, volendo, alla Pinetina troverebbe anche Lautaro, compagno nella Seleccion. Come già ricordato, inoltre, Romero conosce già la Serie A. È nel nostro campionato che si è imposto e messo in luce prima di essere acquistato, per oltre 50 milioni, dal Tottenham. Insomma, nel caso, tornerebbe in un calcio che conosce e nel quale sa di poter fare la differenza".