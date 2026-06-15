I due giovani laterali sinistri sono richiestissimi sul mercato: la dirigenza nerazzurra sta valutando l'opzione migliore per entrambi

Entrambi esterni sinistri, entrambi poco più che maggiorenni, entrambi calciatori dell'Inter, entrambi richiestissimi sul mercato: sono settimane caldissime per Matteo Cocchi e Mattia Marello , con la dirigenza nerazzurra che sta valutando l'opzione migliore per i due talentuosi mancini.

Il Corriere dello Sport parla così di loro: "Avellino in contatto con il Sassuolo sia per il difensore Filippo Missori,ancora in prestito, sia per il mediano Andrea Ghion, reduce da un anno all'Empoli. A Milano, il ds Mario Aiello ha dialogato con l'Inter per il promettente terzino sinistro Mattia Marello, che i nerazzurri vorrebbero aggregare in prima squadra, e per Matteo Cocchi, il quale potrebbe però rientrare nell'affare Palestra ed è inoltre richiesto da diversi club di A e B, non solo dal Modena".