Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 30 calciatori – 22 nati nel 2007, sette nel 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Simone Lontani, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e uno nel 2009 (Antonio Arena) – che si raduneranno domenica e, dopo aver sostenuto sette sedute di allenamento in cinque giorni, affronteranno giovedì 11 giugno (ore 17) i pari età del Livorno.