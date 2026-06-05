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Italia U19, i pre convocati per l’Europeo: è l’Inter la squadra più rappresentata
La strada verso il Galles passa da Tirrenia. Dal 7 al 12 giugno la Nazionale Under 19 si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa, per rifinire gli ultimi dettagli in vista della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio.
Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 30 calciatori – 22 nati nel 2007, sette nel 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Simone Lontani, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e uno nel 2009 (Antonio Arena) – che si raduneranno domenica e, dopo aver sostenuto sette sedute di allenamento in cinque giorni, affronteranno giovedì 11 giugno (ore 17) i pari età del Livorno.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).
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