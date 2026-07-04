Prelevato 2 anni fa dal Maccabi a 7 mln, oggi Khalaili ne vale per l'Union Saint-Gilloise almeno 30. Inter e Napoli si stanno interessando ad Anan con il club nerazzurro che da ieri è entrato nel pieno della trattativa con il club belga dopo aver trovato il sì di massima del calciatore.
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Cronache: “Khalaili, ecco perché sceglierebbe l’Inter. Più alla Dumfries che alla Dimarco e…”
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A Cronache di Spogliatoio parlano del 21 enne che la società interista ha individuato dopo il famoso "due di picche" di Palestra che alla fine ha scelto il Chelsea. Di lui la pagina del podcast scrive: "Gioca a destra ma anche a sinistra all'occorrenza, in un centrocampo a 4 o a 5. È un'ala che da ragazzino faceva l'attaccante. Punta tanto l'uomo e ha una certa confidenza con il gol. Quest'anno sei gol e sei assist in 49 presenze. Non è un giocatore alla Dimarco ma è più un giocatore alla Dumfries. Corre tanto, è veloce, attacca il secondo palo ed è da lì che fa più male. Non è un uomo da costruzione, è un esterno offensivo".
"La fase difensiva - continua la stessa pagina - non è il suo punto forte. Arriverebbe in Italia per migliorare e completarsi. Il suo idolo è Hakimi a cui calcisticamente somiglia molto. Piace anche al Napoli dove crescerebbe con calma dato che nel suo ruolo c'è Di Lorenzo. All'Inter sostituirebbe Dumfries che va al Real e si cerca un titolarissimo. Potrebbe questo fare la differenza nella scelta finale".
(Fonte: Cronache di spogliatoio)
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