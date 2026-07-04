A Cronache di Spogliatoio parlano del 21 enne che la società interista ha individuato dopo il famoso "due di picche" di Palestra che alla fine ha scelto il Chelsea. Di lui la pagina del podcast scrive: "Gioca a destra ma anche a sinistra all'occorrenza, in un centrocampo a 4 o a 5. È un'ala che da ragazzino faceva l'attaccante. Punta tanto l'uomo e ha una certa confidenza con il gol. Quest'anno sei gol e sei assist in 49 presenze. Non è un giocatore alla Dimarco ma è più un giocatore alla Dumfries. Corre tanto, è veloce, attacca il secondo palo ed è da lì che fa più male. Non è un uomo da costruzione, è un esterno offensivo".