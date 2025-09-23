Il giornalista ha parlato del giovane attaccante e della rosa nerazzurra in prospettiva

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 20:46)

A Skysport Massimo Marianella ha parlato di Francesco Pio Esposito. «Paragonato a Dzeko e Toni? Lasciamolo giocare, ambientare a questo livello. Sottolineiamo che è talmente forte che l'Inter non lo ha mandato in prestito. Nel dubbio sul farlo o meno l'Inter se lo tiene perché è un giocatore già da Inter e ce lo ha detto il Mondiale per Club. Dopo quella competizione là se ne sono resi conto ancora di più».

«L'unico dubbio è oltre alla coppia Thuram-Lautaro è lui la prima alternativa già ora a quei due? Perché ha numeri, fisico, approccio per poterlo essere. Ma hai speso anche più di 20 mln per Bonny che forse oggi, rivedendo certe scelte, un pensiero sul pagare quella cifra o meno l'Inter lo farebbe perché forse sarebbe servita qualche alternativa in più a livello difensivo in prospettiva e quel tesoretto poteva quindi essere impiegato in modo diverso», ha aggiunto sugli attaccanti nerazzurri.

Fine ciclo — «L'Inter è molto forte, ma in prospettiva deve vedere in lontananza una sorta di fine ciclo e il rinnovamento che non ha fatto in maniera decisa questa estate deve cominciare a farlo nelle prossime due sessioni di mercato», ha concluso il giornalista e telecronista del canale satellitare.

(Fonte: SS24)