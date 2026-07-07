Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 nerazzurra, è pronto per il salto di categoria

Issiaka Kamate è uno dei giovani di casa Inter con più mercato. Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 nerazzurra, è pronto per il salto di categoria, e le offerte non mancano di certo.