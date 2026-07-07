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Padova, Mirabelli al lavoro: dopo Zanimacchia, prossimo obiettivo Kamate dell’Inter

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Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 nerazzurra, è pronto per il salto di categoria
Fabio Alampi Redattore 

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Issiaka Kamate è uno dei giovani di casa Inter con più mercato. Il centrocampista francese, dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 nerazzurra, è pronto per il salto di categoria, e le offerte non mancano di certo.

Padova, Mirabelli al lavoro: dopo Zanimacchia, prossimo obiettivo Kamate dell’Inter- immagine 2
Getty Images

Una delle squadre più interessate al talentuoso classe 2004, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbe il Padova, club intenzionato a disputare un campionato di Serie B da vertice: il ds Massimiliano Mirabelli, dopo aver chiuso la trattativa per Luca Zanimacchia, intende perfezionare altre operazioni e, tra i principali obiettivi, ci sarebbe proprio Kamate.

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