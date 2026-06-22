È arrivato oggi a Milano Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra: la chiusura dell'operazione è sempre più vicina

È arrivato oggi a Milano Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra. Come anticipato da Matteo Moretto e testimoniato da un video di Sportitalia, il procuratore dell'esterno è in città e la chiusura dell'operazione tra Inter e Atalanta è sempre più vicina.