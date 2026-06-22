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fcinter1908 calciomercato mercato inter VIDEO / Inter, si avvicina la chiusura di Palestra: l’agente Lucci è a Milano
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VIDEO / Inter, si avvicina la chiusura di Palestra: l’agente Lucci è a Milano
È arrivato oggi a Milano Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra: la chiusura dell'operazione è sempre più vicina
È arrivato oggi a Milano Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra. Come anticipato da Matteo Moretto e testimoniato da un video di Sportitalia, il procuratore dell'esterno è in città e la chiusura dell'operazione tra Inter e Atalanta è sempre più vicina.
Le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli dell'operazione: tra parte fissa e bonus, l'Inter pagherà circa 50 milioni di euro per Palestra. Seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore sulla trattativa, ormai da considerare alle fasi finali.
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