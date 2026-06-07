Così scrive Il Giorno: "La trattativa principale resta quella per Marco Palestra: l'esterno è seguito anche da corazzate come Manchester City, Liverpool e Atletico Madrid, ma è orientato a scegliere l'Inter. Previsto, a tal proposito, un altro incontro con l'Atalanta nel tentativo di riavvicinarsi (40 milioni più bonus la prima offerta, mentre la richiesta iniziale dell'Atalanta era di 50: si può chiudere a 45)".