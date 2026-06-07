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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra ha scelto: vuole l’Inter. Previsto un altro incontro con l’Atalanta
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Palestra ha scelto: vuole l’Inter. Previsto un altro incontro con l’Atalanta
L'esterno classe 2005 rimane il grande obiettivo di mercato del club di viale della Liberazione, ma non sarà facile chiudere l'operazione
Marco Palestra rimane il grande obiettivo di mercato dell'Inter: i nerazzurri non hanno mai nascosto il loro interesse per l'esterno classe 2005, ma per portarlo a Milano bisognerà convincere l'Atalanta, che non intende concedere sconti per il cartellino del giocatore.
Così scrive Il Giorno: "La trattativa principale resta quella per Marco Palestra: l'esterno è seguito anche da corazzate come Manchester City, Liverpool e Atletico Madrid, ma è orientato a scegliere l'Inter. Previsto, a tal proposito, un altro incontro con l'Atalanta nel tentativo di riavvicinarsi (40 milioni più bonus la prima offerta, mentre la richiesta iniziale dell'Atalanta era di 50: si può chiudere a 45)".
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