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Palestra ha scelto: vuole l’Inter. Previsto un altro incontro con l’Atalanta

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L'esterno classe 2005 rimane il grande obiettivo di mercato del club di viale della Liberazione, ma non sarà facile chiudere l'operazione
Fabio Alampi Redattore 

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Marco Palestra rimane il grande obiettivo di mercato dell'Inter: i nerazzurri non hanno mai nascosto il loro interesse per l'esterno classe 2005, ma per portarlo a Milano bisognerà convincere l'Atalanta, che non intende concedere sconti per il cartellino del giocatore.

Palestra ha scelto: vuole l’Inter. Previsto un altro incontro con l’Atalanta- immagine 2
Getty Images

Così scrive Il Giorno: "La trattativa principale resta quella per Marco Palestra: l'esterno è seguito anche da corazzate come Manchester City, Liverpool e Atletico Madrid, ma è orientato a scegliere l'Inter. Previsto, a tal proposito, un altro incontro con l'Atalanta nel tentativo di riavvicinarsi (40 milioni più bonus la prima offerta, mentre la richiesta iniziale dell'Atalanta era di 50: si può chiudere a 45)".

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