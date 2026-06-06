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Marotta: “Certo che ci piace Palestra! Innesti mirati ma si vince solo avendo…”

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Beppe Marotta non si nasconde. L'Inter vuole Marco Palestra come sostituto di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid
Daniele Mari Direttore 

Beppe Marotta non si nasconde. L'Inter vuole Marco Palestra come sostituto di Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid. Il presidente nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, conferma l'interesse per l'esterno dell'Atalanta, che vuole almeno 50 milioni di euro.

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L’Inter del prossimo anno farà molta… Palestra? 

(Risata...) "Palestra piace a tutti. Certo piace anche a noi che abbiamo sempre creduto nell’anima italiana della nostra squadra. Gli italiani garantiscono l’identità e un legame diretto con il passato illustre di una squadra leggendaria come l’Inter, che ha un palmares ricco di vittorie. Credo che per vincere sia necessaria una cultura della vittoria, e solamente uno zoccolo duro di italiani la garantisce. Comunque, ripartiremo con la stessa ossatura e qualche innesto mirato”.

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