"Se la valutazione di Palestra non si abbasserà, è giusto poi passare altrove, ci sono i nomi di Dodò e di Ndoye", ammette Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 13 giugno - 16:10

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione su Palestra in ottica Inter dando anche due possibili alternative:

"C'è sempre la questione Palestra: vediamo se in settimana ci sono contatti con l'Atalanta, in questo momento non abbiamo indicazioni di questo tipo ma immagino che dei contatti per capire se ci si può sedere ad un tavolo per lavorare sia doveroso. Il fatto che dell'operazione stessa si occupino Marotta e Percassi mi fa pensare che una linea per proseguire la trattativa c'è. Se poi le cifre restano esageratamente alte, è chiaro che bisognerà andare su altri profili ma finché non ci sarà una chiusura netta sulla questione Palestra è giusto provarci e lavorarci.

Palestra vuole venire all'Inter, succedeva anche con Lookman ma con Lookman c'erano problematiche forti e frizioni tra Lookman e l'Atalanta, qui l'Atalanta ha la volontà di dare la possibilità a Palestra di andare dove vuole andare ma alle condizioni economiche dell'Atalanta, vediamo se si possono smussare ma pensate oltre a Lookman ma anche a Koopmeiners che la Juve l'ha trattato per tutta l'estate e poi l'ha strapagato, la Juve ha fatto un'operazione enorme che, col senno del poi, è stato un flop clamoroso.

Se la valutazione di Palestra non si abbasserà, è giusto poi passare altrove, ci sono i nomi di Dodò e di Ndoye, quest'ultimo potrebbe essere una pista alternativa anche perché al Nottingham piace Frattesi e potrebbero crearsi degli incastri. Non sono però così convinto che Frattesi accetti il Nottingham. Dodò, dal punto di vista tecnico-tattico, è più pronto a fare il quinto perché più abituato a fare la fase difensiva mentre Ndoye è più offensivo"